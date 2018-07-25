Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) Batman İl Müdürlüğü'nün Balpınar beldesindeki elektrik sayaçlarının dışarıya çıkarmak istemesi vatandaşların engeline takıldı. Bunun üzerine beldeye giden jandarma ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yolu kapatan vatandaşlara jandarma tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ederek yolu açtı.

SAYAÇLARIN EV DIŞINA ALINMASINA KARŞI ÇIKTILAR

Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman DEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerinin elektrik sayaçlarının evlerden çıkarılması çalışmasına Balpınar beldesindeki vatandaşlar izin vermedi. Vatandaşların DEDAŞ ekiplerinin beldeye girişini engellemeye çalışması üzerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Belde sakinleri ile DEDAŞ yetkilileri arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca jandarma ekipleri yolu kapatan vatandaşları megafonla uyardı.

YOLU KAPATTILAR

Ellerine aldıkları Türk bayrakları ile yolu trafiğe kapatan belde sakinleri, jandarmanın uyarısına rağmen yolu açılmayınca müdahalede bulunuldu. Jandarmanın tazyikli su ve biber gazlı müdahale ile belde sakinlerini TOMA ve çok sayıda jandarma ekibinin hazır bulunduğu müdahale sırasında yol kapatan ve DEDAŞ ile Jandarma ekiplerinin beldeye girişini önlemeye çalışan Balpınarlılara tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Müdahale sonrası belde sakinleri dağıldı.

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