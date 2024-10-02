Belediyeden okullara arıtma cihazı

İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçedeki devlet okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı. Öğrencilerin ücretsiz yararlanabildiği uygulama, özellikle plastik atıkların azaltılmasını da amaçlıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kısa süre içerisinde eğitim alanında önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, su arıtma cihazları projesine ilişkin şunları söyledi:

"Çocuklarımız daha güzel ve daha sağlıklı sınıflarda eğitim alabilsin diye 70 milyon lirayı aşan bir yatırımla ilçemizde bulunan devlet okullarımızda titiz bir bakım ve onarım çalışması yaptık. Tabii ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Bu bilinçle, bu sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz.