Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Belgin Doruk vefatının 6'ncı yılında anılıyor

Türk sinemasının 'Küçük Hanımefendisi' Belgin Doruk'un vefatının üzerinden 26 yıl geçti. Yeşilçam döneminin unutulmaz oyuncusu 26 Mart 1995'te vefat etti

Belgin Doruk vefatının 6'ncı yılında anılıyor
HABERTURK.COM

Türk sinemasının 'Küçük Hanımefendisi' Belgin Doruk, vefatının 26'ncı yılında anılıyor.
1952'de 16 yaşındayken katıldığı yarışmada birinci olarak 'Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi' ile sinemaya ilk adımını atan Belgin Doruk, kariyeri boyunca 78 filmde rol aldı.
Özellikle Zeki Müren ve Ayhan Işık ile başrolleri paylaştığı filmlerle yıldızı parlayan Belgin Doruk, 1970'de 'Ayşecik: Yuvanın Bekçileri' ile Antalya Film Festivali'nden 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Altın Portakal kazandı.

Belgin Doruk - Ayhan Işık

Belgin Doruk, 26 Mart 1995'te henüz 59 yaşındayken kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Belgin Doruk'un hayat hikâyesini ve çalışmalarını aşağıdaki haberde okuyabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mardin'de Bollywood filmi çekilecek
KÜLTÜR-SANATBollywood Mardin'de
Robot Sophia’nın sanat eseri 688 bin 888 dolara satıldı
KÜLTÜR-SANATRobot Sophia yapmıştı... Satıldı!
Dünya Tiyatro Günü'nde Okuma Tiyatrosu
KÜLTÜR-SANATOkuma Tiyatrosu
Dr. Khalid El-Rouayheb'in katılımıyla gerçekleşti
KÜLTÜR-SANATDr. Khalid El-Rouayheb katıldı
REKOR TABLO! Son dakika: Dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı!
KÜLTÜR-SANATDünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara ...
Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü Nevra Serezli'nin
KÜLTÜR-SANATBu yılki sahibi Nevra Serezli
'Camerata Barok İstanbul' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT'Camerata Barok İstanbul' İş Sanat'ta
7 ayda tamamlandı! Dünyanın en büyük tuval resmi rekor fiyata satıldı - Haberler
KÜLTÜR-SANATDünyanın en büyüğü... Rekor fiyata satıldı!
'Zevkler ve Renkler' tartışmaya açılıyor
KÜLTÜR-SANAT'Zevkler ve Renkler' tartışmaya açılıyor
‘Gölgeler İçinde’ dünya festivallerinde
KÜLTÜR-SANAT‘Gölgeler İçinde’ dünya festivallerinde