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Türk sinemasının 'Küçük Hanımefendisi' Belgin Doruk, vefatının 26'ncı yılında anılıyor.

1952'de 16 yaşındayken katıldığı yarışmada birinci olarak 'Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi' ile sinemaya ilk adımını atan Belgin Doruk, kariyeri boyunca 78 filmde rol aldı.

Özellikle Zeki Müren ve Ayhan Işık ile başrolleri paylaştığı filmlerle yıldızı parlayan Belgin Doruk, 1970'de 'Ayşecik: Yuvanın Bekçileri' ile Antalya Film Festivali'nden 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Altın Portakal kazandı.

Belgin Doruk, 26 Mart 1995'te henüz 59 yaşındayken kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Belgin Doruk'un hayat hikâyesini ve çalışmalarını aşağıdaki haberde okuyabilirsiniz.