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        Haberler Gündem Güncel Beli kırıldı, acı haber geldi! Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm! | Son dakika haberleri

        Beli kırıldı, acı haber geldi! Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!

        Kocaeli Gölcük'te 6 Temmuz'da yaşanan olayda çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Erdem Ulak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 17 gün sonra acı bir haber daha geldi. Olayda beli kırılan 21 yaşındaki Seda Karakol'un da yaşamını yitirdiği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:17
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        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırılan ağaç dalının altında kalarak beli kırılan Seda Karakol (21), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Çınarlık Meydan'da 6 Temmuz tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişi yaralandı.

        FENALAŞTI, TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Erdem Ulak (59), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda beli kırılan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen ve bir süre önce taburcu olan Seda Karakol da fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Karakol'un cenazesinin memleketi Giresun’da toprağa verileceği öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA

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