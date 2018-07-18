Görüşmelerine izin vermeyen kız arkadaşının babasının mail adresini ele geçirip onu terörist gibi gösterdiği öne sürülen Cemal A. hakkında 7 yıl hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında ilginç bir gelişme yaşandı. Tutuksuz sanık Cemal A. bomba ihbarı maillerini kendisinin değil kız arkadaşının attığını söyledi. HABERTÜRK'ün "Musallat Cemal" başlığıyla duyurduğu davada şikayetçi baba Mustafa D. ise kızının mailleri Cemal A.'nın tehdidiyle gönderdiğini savundu. Duruşma sonrasında ise Mustafa D. "Karşımda polisleri görünce suçum olmadığı için çok rahattım ama çoluğum çocuğum birden kalkınca çok korktum. Diğer kızımın bu olay nedeniyle psikolojisi bozuldu, tedavi görüyor" dedi.
7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul Kartal'da yaşayan 20 yaşındaki Cemal A. geçen ocak ayında, iddiaya göre görüşmelerine izin vermeyen kız arkadaşının babasından akıl almaz bir yöntemle intikam aldı. Kız arkadaşının babasının TC kimlik numarası ve IP adresini ele geçiren Cemal A. emniyete 2 kez bomba ihbarı yaptı. Zor günler geçiren babanın evine Terörle Mücadele polisleri de baskın düzenledi. Olay kısa sürede ortaya çıkarken Cemal A. hakkında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarından 7 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"BEN DEĞİL, KIZ ARKADAŞIM MAİLLERİ ATTI"
Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Cemal A. ve avukatı ile şikayetçi Mustafa D. katıldı. Hayatında ilk defa karakola gittiğini söyleyerek savunmasına başlayan Cemal A., "Mail adresi bana ait ama ben yapmadım. Aynı mail adresini şikayetçinin kızı olan ve aynı zamanda benim kız arkadaşım olan Kübra D. de kullanıyordu" dedi. Karakoldaki ifadesinde "Ben yaptım" diyen sanığa hakim ifadelerindeki çelişkinin nedenini sordu. Karakolda sayı olarak fazlaca polis bulunması nedeniyle suçu kabul ettiğini öne süren Cemal A., "16 polis vardı. Tedirgin oldum. Korktuğum için kabul eder şekilde beyanda bulundum. Ben yapmadım, kız arkadaşım yapmış olabilir" diye konuştu. Bunun üzerine hakim Kübra D.'nin "Cemal yaptı. Görüşmemiz için beni zorluyordu" şeklindeki emniyet ifadesini okudu. Sanık ise, "Babasından korktuğu için böyle demiştir" yanıtını verdi. Avukatı da suça konu paylaşımların hangi bilgisayardan yapıldığının tespit edilmesini istedi.
"CEMAL'İN TEHDİTLERİYLE MAİLLERİ KIZIM ATMIŞ"
Büyük mağduriyet yaşayan şikayetçi Mustafa D., olaydan 2 gün önce kızının evden gittiğini belirterek, "Nerede olduğunu sorduğumda Cemal'in yanına gittiğini söyledi. Onu sürekli tehdit ediyormuş, 'intihar ederim, anneni babanı işsiz bırakırım' diye. Canlı bomba ve okula bomba ihbarını benim ağzımdan kızım atmış ama Cemal'in tehditleri ile" dedi. Kızının baskıya maruz kaldığını anlatan Mustafa D., "Cemal kızımla görüşebilmek için onu tehdit etmiş. Baskı nedeniyle suça konu paylaşımları kızım yapmak zorunda kalmıştır. Eve gelmediğinde kızıma kızdığım için 'bunları yap babandan intikam al' demiş" diye konuştu.
EMNİYETE "PAYLAŞIMLAR NEREDEN YAPILDI" SORUSU
Mahkeme emniyete yazı yazılarak suça konu paylaşımların cihaz ve IP tespiti yapılıp sanıkla ne şekilde irtibat kurulduğunun araştırma yapılarak bilgi verilmesine karar verdi. Kübra D.'nin gelecek celse tanık olarak dinlenmesine hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.
"BABANDAN İNTİKAM ALALIM' DEMİŞ"
Duruşma sonrası HABERTÜRK'e konuşan Mustafa D., evine sabaha karşı 15 polis, 3 zırhlı aracın geldiğini belirterek, "Ben mail atmışım. 'Taksim'i, Maltepe'yi kana bulayacağım. Türklere ölüm' diye. Ben Türk'üm. Nasıl 'Türklere ölüm' derim ben. Karakola gittik. Sonra kızımdan öğrendim ki kızımın arkadaşı olan Cemal, ona tehdit ve şantajla maili zorla attırmış. Atmasının nedeni de, kızım olaydan 2 gece önce eve gelmedi. Nerede olduğunu sorduğumda 'Cemal'in yanında hastanedeydim' dedi. Neden haber vermediğini sordum. Sinirlenip biraz tartakladım. Cemal de bunun üzerine 'babandan intikam alalım' demiş. Kızımı korkutup tehdit ederek böyle mailler attırmış. Küçük kızımın da telefonunu bulmuş. Onu da sürekli aramış. 'İntihar edeceğim, kendime zarar verdim' diye. Kübra'yı vicdanen zor durumda bırakıp yanına çağırmak için bunları yaptı. Kübra'ya mailleri Cemal kendisi attırmış" dedi.
"ÇOK KORKTUM"
Terör polislerini karşısında gördüğünde hissettiklerini de anlatan Mustafa D., "Suçum olmadığı için çok rahattım ama çoluğum çocuğum birden kalkınca çok korktum. Diğer kızımın bu olay nedeniyle psikolojisi bozuldu, tedavi görüyor. Kızımın ve benim telefonumu polis incelemek için aldı. Bu sefer de kardeşinin numarasını devamlı arıyor. 'Ben intihar edeceğim, ablan benimle görüşsün. Görüşmezse daha kötü olacak' diyerek" açıklamasında bulundu.
"POLİSLER 'SAATLERDİR AYAKTAYIZ' DEDİLER"
Hak edenin ceza almasını ve adaletin yanıltılıp meşgul edildiğini söyleyen Mustafa D. "Beni ilk önce TEM'den aradılar. Ankara ve İstanbul'dan. 'Senin yüzünden bütün İstanbul saatlerdir ayaktayız' dediler. Ben çok mağdur edildim. İşimden de olabilirdim. Cezaevine girsem eşim de işinden olabilirdi. Bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.
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