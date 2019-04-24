5 | 13

İlk ilişkimde 2-2,5 seneye yakın şiddeti yaşadım. Hemen sonraki ilişkimde de aynı şey vardı. Herhalde karma çekiyor. En sonunda 'Bu nereye kadar devam edecek, mezara kadar mı?' dedim. Gençsin, ümitlisin büyük bir aşk ve tutku var ortada. Büyülenmiş gibisin. Üç ay seni kraliçe gibi hissettiriyor. sonra birden bire gerçek yüzleri çıkıyor ortaya. Tabii ki şok oluyorsun.