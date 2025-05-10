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        Haberler Magazin Oyuncu Bennu Gerede'den seks itirafı - Magazin haberleri

        Bennu Gerede: Libidosu yüksek bir kadınım

        Oyuncu ve fotoğrafçı Bennu Gerede, özel hayatına dair dikkat çeken itiraflarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:50
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        "Libidosu yüksek bir kadınım"
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        Bennu Gerede, katıldığı bir Youtube kanalında birbirinden çarpıcı itiraflar yaptı. Gerede, cinselliğe dair açıklamalarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

        Gerede; "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve cinsel ilişkiye girmek, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman cinsel hayatım çok iyi oldu ve oluyor" dedi.

        Gerede ayrıca; "Evlilik benim için bir kağıt parçası, önemli değil. Bence çok abartılıyor ve büyütülüyor" ifadesini kullandı.

        Gerede; "Sevişirken ölmek istiyorum dediniz. Sizce cinsellik haftada kaç kere olmalı?" sorusuna ise "Her gün birkaç defa. İlişkide, cinsellik benim bir numaram, cinsellik yoksa olmaz. Libidosu yüksek bir insanım" diyerek yanıt verdi.

        Oyuncu ayrıca; "İlk cinsel deneyimimi 13 yaşında bir yaz kampında yaşadım" dedi.

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        #Bennu Gerede
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