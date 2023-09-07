Cem Büyükhanlı vefat etti
İş insanı Cem Büyükhanlı, hayata veda etti. Büyükhanlı'nın ölüm haberini eski eşi Bennu Gerede duyurdu
Oyuncu Bennu Gerede ile iş insanı Cem Büyükhanlı, 2010'da nikâh masasına oturmuştu. 15 ay evli kalan çift, ardından boşanmıştı.
VEFAT ETTİ
Gerede'den ayrılan Büyükhanlı'dan acı haber geldi. Cem Büyükhanlı'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haberi Büyükhanlı'nın eski eşi Bennu Gerede duyurdu.
"AĞIR BİR ACI YÜKÜ TAŞIYORDUN"
Konuyla alakalı bir mesaj yayınlayan Gerede, üzüntüsünü dile getirdi. Bennu Gerede, "Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun" dedi.
"KALBİMDE SONSUZA KADAR ÖZEL BİR YERİN OLACAK"
Gerede, sözlerini, "Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin. Bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın... Bu gezegende birlikte birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat" şeklinde noktaladı.
Takipçileri ise Bennu Gerede'ye başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
Fotoğraflar: HT Magazin