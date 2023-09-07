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        Haberler Magazin Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı vefat etti - Magazin haberleri

        Cem Büyükhanlı vefat etti

        İş insanı Cem Büyükhanlı, hayata veda etti. Büyükhanlı'nın ölüm haberini eski eşi Bennu Gerede duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:40
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        Oyuncu Bennu Gerede ile iş insanı Cem Büyükhanlı, 2010'da nikâh masasına oturmuştu. 15 ay evli kalan çift, ardından boşanmıştı.

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        VEFAT ETTİ

        Gerede'den ayrılan Büyükhanlı'dan acı haber geldi. Cem Büyükhanlı'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haberi Büyükhanlı'nın eski eşi Bennu Gerede duyurdu.

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        "AĞIR BİR ACI YÜKÜ TAŞIYORDUN"

        Konuyla alakalı bir mesaj yayınlayan Gerede, üzüntüsünü dile getirdi. Bennu Gerede, "Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun" dedi.

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        "KALBİMDE SONSUZA KADAR ÖZEL BİR YERİN OLACAK"

        Gerede, sözlerini, "Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin. Bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın... Bu gezegende birlikte birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat" şeklinde noktaladı.

        Takipçileri ise Bennu Gerede'ye başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

        Fotoğraflar: HT Magazin

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        Eski eşlerden özel yemek!
        #Bennu Gerede
        #Cem Büyükhanlı
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