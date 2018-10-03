FOX TV ekranların sevilen dizisi Kadın yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Kadın dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın hayat hikayesini düzenledik. Peki, Kadın dizisi oyuncusu Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar 22 Kasım 1968'de doğdu.

Erenköy Kız Lisesi mezunudur. 1990yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1990-1991yıllarında İngiltere, Londra Westminster Adult Education İnstitude'de drama üzerine kurs gördü. 1995yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evli ve Ada adında bir kız çocuk annesidir. 31 Mayıs 2016 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Shakespeare'ın "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır. Şehir Tiyatroları'nda sezon boyunca sahnelenen 12. Gece oyunuyla ilgili olarak Bennu Yıldırımlar, 13 Ocak 2016 tarihinde Radikal'den Serpil Çakar'a verdiği röportajda "Shakespeare gibi büyük yazarların eserleri her zaman yoruma açıktır, bu yüzden evrenseldir. Sizin bir bakış açınız varsa, oyunu yorumlarsınız." demiştir.

BENNUR YILDIRIMLAR'IN KADIN DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve üzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.

BENNU YILDIRIMLAR'IN OYNADIĞI FİLMLER

1992 - Adada Son Gece

1993 - Hacı Yusuf Efendi

1994 - Ağrı'ya Dönüş

1994 - Gece, Melek ve Çocuklar

1998 - Eski Fotoğraflar

1998 - Kaç Para Kaç

1999 - Ölümün El Yazısı

2000 - Hiç Yoktan Aşk

2006 - Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited

2009 - Gökten Üç Elma Düştü

2010 - Kars Öyküleri

2016 - Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

2018 - Ahlat Ağacı

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