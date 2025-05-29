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        Haberler Gündem 3. Sayfa Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı | Son dakika haberleri

        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı

        Samsun'da, 46 yaşındaki Ahmet Kol, aralarında husumet bulunan kardeşi 43 yaşındaki Barış Kol'u, berber koltuğunda tıraş olduğu sırada tabancayla ensesinden vurup öldürdü. Kamera tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası katil ağabey kayıplara karıştı. Samsun polisi, incelediği 54 ayrı ve 213 saatlik kameradan iz sürerek katil ağabeyi yakaladı

        Giriş: 29.05.2025 - 01:00 Güncelleme: 29.05.2025 - 01:00
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        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı
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        Samsun'da kan donduran cinayet, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre

        Ahmet Kol (46) kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış Kol'u (43) tabancayla ensesinden vurdu.

        KATİL AĞABEY KAÇTI

        Ahmet Kol, olay yerinden kaçarken Barış Kol ise kanlar içerisinde berber tezgahına yığıldı.

        Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış Kol, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Tüm müdahaleye rağmen Barış Kol kurtarılamadı. Katil ağabey ise olay yerinden kaçtı.

        213 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN İZ SÜRÜLDÜ

        Olayın ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalarda Ahmet Kol’un kaçtığı istikamet üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Tam 54 ayrı kameradan 213 saatlik bir iz sürüldü. Yapılan bu takipte şüphelinin İlkadım Kadıfelkale Mahallesinde bir adreste saklandığı belirlendi. Düzenlenne operasyonla katil zanlısı ağabey yakalandı.

        AĞABEY VE KARDEŞ SABIKALI ÇIKTI

        Öte yandan hayatını kaybeden Barış Kol'un 5, katil zanlısı ağabeyi Ahmet Kol'un ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Ağabeyin kardeşini öldürdüğü dehşet anları ise iş yerinin kamerasına yansıdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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