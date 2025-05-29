Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı

Samsun'da kan donduran cinayet, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre

Ahmet Kol (46) kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış Kol'u (43) tabancayla ensesinden vurdu.

KATİL AĞABEY KAÇTI

Ahmet Kol, olay yerinden kaçarken Barış Kol ise kanlar içerisinde berber tezgahına yığıldı.

Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış Kol, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Tüm müdahaleye rağmen Barış Kol kurtarılamadı. Katil ağabey ise olay yerinden kaçtı.

213 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN İZ SÜRÜLDÜ

Olayın ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalarda Ahmet Kol’un kaçtığı istikamet üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.