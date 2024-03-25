Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında? Berdan Mardini'nin hayatı ve biyografisi

Berdan Mardini, aslen Mardinli olan ve asıl adı Engin Karademir olan bir Türk şarkıcı ve oyuncudur. 5 Kasım 1978'de Diyarbakır'da doğmuştur. 7 çocuklu bir ailenin ferdi olarak büyümüştür. Babası memur olduğu için çocukluğu farklı şehirlerde geçmiştir. İlk öğrenimini Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ve Isparta'nın Gelendost ilçesinde tamamlamıştır. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmiş ve Avcılar Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversiteye gitmeyip iş hayatına atılmıştır.

Müzik tutkusu küçük yaşlardan itibaren vardı ve bağlama kursuna yazılarak müzik kariyerine ilk adımını atmıştır. Profesyonel müzik kariyeri için çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. Ancak gündüzleri çalışırken, geceleri ailesinden gizli sahne almıştır. Ailesinin desteğiyle müzik eğitimi almış ve 2000 yılında ilk albümünü çıkarmıştır, beklediği başarıyı elde edememiştir. 2002'de çıkardığı ikinci albümüyle daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Müzik kariyerinin yanı sıra birçok dizi ve filmde oyunculuk da yapmıştır. Mardini, müzik kariyerinin yanı sıra birçok dizi ve filmde de oyunculuk yapmıştır. Özellikle "Kurşun Yarası" ve "Perçem" gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca "Kolpaçino" adlı sinema filminde de yer almıştır. Peki, Berdan Mardini kaç yaşında? İşte Berdan Mardini hayatı…

REKLAM Berdan Mardini Hayatı 45 yaşındaki Berdan Mardini'nin müzik kariyerine başlangıcı oldukça çeşitli deneyimlerle dolu bir hikayeye sahiptir. İlkokul yaşlarından itibaren yeteneği fark edilen Mardini, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki okul yıllarından sonra ailesinin Isparta'nın Gelendost ilçesine taşınmasıyla yeni bir hayata başladı. Bu süreçte okulun düzenlediği etkinliklerde aktif rol alarak sanat alanındaki yeteneğini geliştirmeye başladı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oynayarak ve ses yarışmalarında birinci olarak müzikle olan bağını güçlendirdi.

Ancak müzik kariyerine adım atma isteği, ailesinin İstanbul'a taşınmasıyla daha da belirginleşti. Avcılar Süleyman Nazif Lisesi'nde eğitimine devam ederken, ailesinin tekstil firmasında çalışmaya başladı. Bu dönemde bağlama çalmayı öğrenme isteğiyle bir kursa yazılamasa da kendi gayretiyle bu enstrümanı çalmayı öğrendi. İş hayatıyla müziği dengelemeye çalışırken bir gece bir barda sahneye çıkması, tesadüfler zinciriyle müzik kariyerinin başlangıcını oluşturdu. Gizli gizli sahnelerde performans sergilerken, çevresinden aldığı olumlu tepkiler ve profesyonel tekliflerle müzik alanında ilerlemeye karar verdi. Ailesine bu isteğini açtığında da destek gördü ve müzik eğitimi almaya başladı. Profesyonel sahne deneyimi kazanmak için farklı mekanlarda performanslarını sergiledi.

REKLAM 2000 yılında ilk albümünü çıkarsa da beklediği ilgiyi göremedi. Ancak bu tecrübe onun için bir dönüm noktası oldu. Mücadelesini sürdüren Mardini, 2002 yılında istediği şekilde bir albümü piyasaya sürerek daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Ardından birçok mekanda sahne almaya devam etti ve müzik kariyerindeki başarısını perçinledi. Berdan Mardini'nin müzik yolculuğu, azmi, yeteneği ve kararlılığı sayesinde önemli bir başarı hikayesine dönüşmüştür. İş hayatına atıldıktan sonra, Berdan Mardini babasının tekstil firmasında çalıştıktan sonra, yaklaşık iki yıl sonra bir bağlama kursuna yazıldı. Bu süre zarfında birçok mekanda sahne alarak müzik kariyerine adım attı. Ardından 2002 yılında ilk albümü olan 'Aman Aman'ı piyasaya sürdü. Bu albümle birlikte adını duyurmaya başladı. Daha sonra 2004 yılında 'Türküler' isimli ikinci albümünü çıkardı. Her iki albümü de büyük ilgi gördü.

2019 yılında ise Sözü Tahir Peker'e ait olan ve müziği Burhan Bayar'a ait olan 'Mutlu Ol Yeter' parçasını Kürtçeye çevirerek 'Dilsad Be Bese' ismiyle yayınladı. Bu çalışması da dinleyicilerden olumlu tepkiler aldı ve geniş bir kitleye ulaştı. Berdan Mardini, müzik kariyerindeki başarılarını bu şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Berdan Mardini, 2010 yılında Fatoş Yelliler ile evlenmiş ve Miran ve Ezmira adında iki çocukları olmuştur. Ancak 2021 yılında boşanmıştır. Albümleri ve filmleri aşağıdaki gibidir.