Beren Saat, Netflix’in Türkiye’den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık’ta yayınlanacak olan The Protector (Hakan: Muhafız)'da rol alacak. Haberi Netflix yayınladığı mesaj ile duyurdu. Daha önce dizinin oyuncu kadrsounda Çağatay Ulusoy'un yer alacağı da duyurulmuştu. Peki Beren Saat kimdir?

NETFLİX'TEN BEREN SAAT MESAJI

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin de yolda olduğu müjdesini verdi. Netflix’in ikinci Türk orijinalinde TV ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden Beren Saat baş rolde olacak! Netflix’in Beren Saat’li yeni dizisi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.

The Crown’da Kraliçe Elizabeth, House of Cards’ta Claire Underwood, Maniac’ta Annie, La Casa de Papel’de Tokyo, GLOW’da Ruth Wilder ve Marvel’s Jessica Jones’ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi Netflix yapımlarının güçlü kadın kahramanları birbirinden farklı hikayeleriyle izleyenlere ilham veriyor; seyircilerde hayallerinin peşinden koşma isteği uyandırıyor. Şimdi sıra Beren Saat’te! Bakalım Beren nasıl bir karakterle karşımıza çıkacak?

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat 26 Şubat 1984'ta Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti. Böylece profesyonel oyunculuğa başladı.

İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005–06) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006–08), Aşk-ı Memnu (2008–10), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010–12) ve İntikam (2013–14) dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi. Bu dizilerden özellikle Aşk-ı Memnu, zaman zaman çeşitli eleştirilere maruz kalmasına rağmen Türkiye'de izlenme rekorları kırarak gündeme oturdu ve Türkiye dışındaki pek çok ülkede de yayınlandı. Aynı şekilde Fatmagül'ün Suçu Ne? de çeşitli eleştirilere maruz kaldı ancak kadın haklarına dikkat çekmesi sayesinde övüldü. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer aldı. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı.

Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra Saat, çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. Radikal'in hazırladığı "2010'a Damgasını Vuranlar" listesine Yılın Oyuncusu sıfatıyla dahil oldu. 2013 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.

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