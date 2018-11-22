Beren Saat, Netflix’in Türkiye’den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık’ta yayınlanacak olan The Protector (Hakan: Muhafız)'da rol alacak. Haberi Netflix yayınladığı mesaj ile duyurdu. Daha önce dizinin oyuncu kadrsounda Çağatay Ulusoy'un yer alacağı da duyurulmuştu. Peki Beren Saat kimdir?
NETFLİX'TEN BEREN SAAT MESAJI
Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin de yolda olduğu müjdesini verdi. Netflix’in ikinci Türk orijinalinde TV ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden Beren Saat baş rolde olacak! Netflix’in Beren Saat’li yeni dizisi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.
The Crown’da Kraliçe Elizabeth, House of Cards’ta Claire Underwood, Maniac’ta Annie, La Casa de Papel’de Tokyo, GLOW’da Ruth Wilder ve Marvel’s Jessica Jones’ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi Netflix yapımlarının güçlü kadın kahramanları birbirinden farklı hikayeleriyle izleyenlere ilham veriyor; seyircilerde hayallerinin peşinden koşma isteği uyandırıyor. Şimdi sıra Beren Saat’te! Bakalım Beren nasıl bir karakterle karşımıza çıkacak?
BEREN SAAT KİMDİR?
Beren Saat 26 Şubat 1984'ta Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti. Böylece profesyonel oyunculuğa başladı.
İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005–06) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006–08), Aşk-ı Memnu (2008–10), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010–12) ve İntikam (2013–14) dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi. Bu dizilerden özellikle Aşk-ı Memnu, zaman zaman çeşitli eleştirilere maruz kalmasına rağmen Türkiye'de izlenme rekorları kırarak gündeme oturdu ve Türkiye dışındaki pek çok ülkede de yayınlandı. Aynı şekilde Fatmagül'ün Suçu Ne? de çeşitli eleştirilere maruz kaldı ancak kadın haklarına dikkat çekmesi sayesinde övüldü. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer aldı. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı.
Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra Saat, çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. Radikal'in hazırladığı "2010'a Damgasını Vuranlar" listesine Yılın Oyuncusu sıfatıyla dahil oldu. 2013 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.