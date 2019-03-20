Beren Saat'ten Kenan Doğulu yanıtı!

Kenan Doğulu ile boşanma aşamasında olduğu ve evi terk ettiği iddia edilen oyuncu Beren Saat, önceki akşam Balmumcu'da bulunan bir şarküteri dükkanında görüntülendi. Evi terk ettiği ve boşanma aşamasında olduğu sorularına yanıt vermeyen Saat, "Arkadaşlar teşekkür ederim, lütfen bu soruları sormayın" diyerek hızla oradan uzaklaştı