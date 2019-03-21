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BEREN SAAT’TEN KANATLAR…

Bu gelişmeler sonrasında oyuncu Beren Saat’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar daha yakından takip edilmeye başlandı. Saat’in duygusal halini ortaya çıkardığı düşünülen ve takipçileri tarafından bu şekilde yorumlanan paylaşımlardan sonuncusu geride bıraktığımız gün geldi. Boyalı bir elin üzerine yapışmış tüylerin görüldüğü kareyi Beren Saat ‘Kanat’ notuyla paylaştı. Saat’in bu paylaşımı takipçilerinin kafasını bir hayli karıştırırken kanat göndermesinin bir çeşit özgürlük isteği içerdiği yorumları yapıldı.