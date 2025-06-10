Berfu - Eser Yenenler çifti evliliklerinin 6'ncı yılını kutladı

9 Haziran 2019'da nikâh masasına oturan, Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, evliliklerinin 6'ncı yılını kutladı.

Berfu - Eser Yenenler çifti ve çocukları Kuzey ile Mete

Paris'teki Roland Garros'un finalini izleyen bu akşam da Billie Eilish konserine gidecek olan çift, sosyal medya hesaplarından evlilik yıl dönümlerini kutladı.

"6'NCI YILIMIZ KUTLU OLSUN SEVGİLİM"

Eser Yenenler, "Düşünsene Paris'teyiz evliliğimizin 6'ncı yılı, bir gün önce Roland Garros tarihinin en iyi final maçını izlemişiz... Akşama Billie Ellish konserine gidiyoruz ve ben çok romantik bir kafede yanağını sıkarak sana teşekkür ediyorum tüm bu güzellikler için diye hayal etsek bu kadar güzel olurdu. 6'ncı yılımız kutlu olsun sevgilim" ifadelerini kullandı.

"BİZİ MÜKEMMEL OLMADIĞIMIZ HER GÜN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Berfu Yenenler de paylaşımına "Bizi, mükemmel olmadığımız her gün daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun oyun arkadaşım" ifadelerini not düştü.