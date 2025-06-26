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        Berfu Yenenler: Yazlık biri

        Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, çocukları; Kuzey ve Mete ile birlikte yaz sezonunu açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 19:43 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:43
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        "Yazlık biri"
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        Yaz sezonunu açan BerfuYenenler ile Eser Yenenler çifti, çocukları, Kuzey ve Mete ile keyifli bir aile tatili yapıyor.

        Çocuklar kumda eğlenirken, Berfu Yenenler ile Eser Yenenler güneşlenerek dinlendi.

        Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in fotoğraflarını kendi elleriyle çekti.

        Berfu Yenenler ise eşinin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Berfu Yenenler, paylaşımlarına ise "Yazlık biri" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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