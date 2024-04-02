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        Haberler Magazin 'Bergen' filminin gösterimini yasaklayan Kazım Özgan, seçimi kaybetti - Magazin haberleri

        'Bergen' filminin gösterimini yasaklayan Kazım Özgan, seçimi kaybetti

        Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da merhum şarkıcının hayatını anlatan filmin gösterimini yasaklayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İYİ Parti'nin adayı olarak girdiği yerel seçimi kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:00
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        'Bergen' filminin gösterimini 'şiddet içerdiği' gerekçesiyle yasaklayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti'den ayrılarak İYİ Parti'nin adayı olarak girdiği yerel seçimi kaybetti. Böylelikle Özgan'ın belediye başkanlığı sona erdi.

        Kazım Özgan, oyların yüzde 18.03'ünü aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanlığı'nı MHP'nin adayı Mustafa Atlı kazandı.

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        "İLÇEDE BÖYLE BİR FİLM YAYINLANMAYACAK"

        2019'daki yerel seçimde kazanan MHP'nin adayı Nihat Atlı'nın 'Belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı' gerekçesiyle başkanlığının düşürülmesiyle, seçimi ikinci tamamlayan Saadet Parti'li Kazım Özgan başkan seçilmişti.

        Daha önce de bir dönem Kozan Belediye Başkanlığı yapan Kazım Özgan, Kozan'da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmini ilçede gösterime çıkarmamıştı.

        'Bergen' filminin şiddet içerdiğini bu nedenle gösterimine izin vermeyeceğini açıklayan Kazım Özgan, filmle ilgili açıklamasında; "Sinemayla ilgilenenler, hikâyesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? Niye onlar bunu dikkate alsınlar? İsterse oradan milyonlar kazanayım, ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak" diye konuştu.

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        HALİS SERBEST DE DAVA AÇMIŞTI

        'Acıların Kadını' olarak tanınan şarkıcı Bergen'i 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 'Bergen' filminin yapımcısı Orchestra Content'e dava açtı. Serbest, davayı kaybetti.

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        'Bergen'in başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı Farah Zeynep Abdullah, parti değiştiren Kazım Özgan ile ilgili şunları söylemişti: Yolun açık olsun. Bergen filmi için;"Araştırdım, bu film, şiddet içeriyor" diyerek Kozan'da gösterilmesine mani olan, bana dava açıp "Filminin reklamını yapmak için ünümden faydalanmak istiyor" diyen zekâ küpü başkan.

        #bergen
        #Halis Serbest
        #kazım özgan
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