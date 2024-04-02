'Bergen' filminin gösterimini yasaklayan Kazım Özgan, seçimi kaybetti

"İLÇEDE BÖYLE BİR FİLM YAYINLANMAYACAK"

2019'daki yerel seçimde kazanan MHP'nin adayı Nihat Atlı'nın 'Belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı' gerekçesiyle başkanlığının düşürülmesiyle, seçimi ikinci tamamlayan Saadet Parti'li Kazım Özgan başkan seçilmişti.

Daha önce de bir dönem Kozan Belediye Başkanlığı yapan Kazım Özgan, Kozan'da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmini ilçede gösterime çıkarmamıştı.

'Bergen' filminin şiddet içerdiğini bu nedenle gösterimine izin vermeyeceğini açıklayan Kazım Özgan, filmle ilgili açıklamasında; "Sinemayla ilgilenenler, hikâyesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? Niye onlar bunu dikkate alsınlar? İsterse oradan milyonlar kazanayım, ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak" diye konuştu.