'İznim olmadan kimse bu filmi çekemez!' 0:00 / 0:00

Şarkılarıyla 80'li yıllara damgasını vuran Bergen, eşi Halis Serbest'in yüzüne kezzap atmasıyla görme yetisini kaybetmiş, ardından da Serbest tarafından öldürülmüştü. "Bergen" filminin çekilmeye başlanacağına dair haberlerle gündeme gelen Serbest, yıllar sonra ortaya çıktı.

Halis Serbest

Serbest, "Bergen" filmini çekmeye hazırlanan yapımcı Mine Şengöz’e seslenerek, "Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez" dedi.

"CEZAMI ÇEKTİM"

Magazinkolik'e konuşan Halis Serbest geçmişte yaşanılan olayların bedelini sadece Bergen ve kendisinin ödemediğini, ailelerin de ödediğini belirtti. Serbest, "Bu zamana kadar evliliğim ve çirkin sonucunun nedenini kimseyle konuşmadım. Karşılıklı acılar çektik. Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Bu nedenle filmcilere sesleniyorum; yalan yanlış bilgilerle ve ajitasyonla süsleyeceğiniz filmden vazgeçin. Siz kimden icazet aldınız? Rahmetli Belgin, Bergen olmadan evvel neredeydiniz? Bergen’in ve benim yaşadığım sakimse beni sorgulayamaz. Kafanıza göre yazdığınız filmle toplum nezdinde kimseyi alaşağı edemeyeceksiniz." şeklinde konuştu.

SERENAY SARIKAYA CANLANDIRACAKTI

"Acıların kadını" lakabıyla tanınan sanatçı Bergen’in hayatını konu alan filmin çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. "Bergen" rolünü canlandırması planlanan Serenay Sarıkaya, çekim takviminin başka projelerine denk gelmesi nedeniyle "Bergen" filminde yer alamayacağını açıklamıştı.

Serenay Sarıkaya

Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar, iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim ‘Bergen’in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için ‘Bergen’ filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm ‘Bergen’ filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim." demişti.

BERGEN HAKKINDA

Belgin Sarılmışer veya bilinen adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı 'Şikayetim Var' adlı albümü ile başladı. Aynı yıl kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı.

Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazen ise güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı.

Bergen

Sanat yaşamı boyunca, 'Sen Affetsen Ben Affetmem', 'Kader Diyemezsin', 'Benim İçin Üzülme', 'Elimde Duran Fotoğrafın' ve 'Neden Dönmesin?' gibi pek çok şarkı bıraktı.

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülen şarkıcı, memleketi Mersin'e defnedildi.

Daha sonra pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.