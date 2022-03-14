Diğerlerine yer kalmadı

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'Bergen'in yüksek gişesi, bu hafta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmlerin vizyon tarihlerinin zorunlu olarak ertelenmesine neden oldu. Salonların çoğunda 'Bergen'in gösterimi olduğu için vizyon tarihleri 18 Mart olarak belirlenen 'Okul Tıraşı' ile 'Allah Yazdıysa Bozsun' adlı filmlerin izleyiciyle buluşma tarihleri ertelendi.

Gördüğü ilgi üzerine 'Bergen'in salon sayısı 1.100'den 1.200'e çıkarıldı. Film, hafta sonunda 981.187 kişi tarafından izlendi. Gösterime girdiği geçtiğimiz hafta sonunda 718.043 kişiyle açılan film için ikinci hafta sonunda 263.144 daha fazla bilet kesildi.

'Bergen' hakkında bir diğer ilginç gişe rakamı ise şu;

11 - 13 Mart arasındaki hafta sonunda gösterimdeki 30 film toplamda 1.354.631 kişi tarafından izlendi. 'Bergen', 981.187 kişi tarafından izlenirken, diğer 29 film için toplam 373.444 bilet kesildi. (Film başına ortalama 12.877 izleyici)

'Bergen', toplam gişenin % 72.4'ünü elde etti, 41.865.686 TL'lik toplam hasılatın ise % 72'sini aldı.

'Bergen'in hafta sonundaki hasılatı 30.183.419 TL olurken toplamda 78.072.866 TL'ye ulaştı.

Hafta Sonunda En Çok İzlenen 5 Film

Bergen... 981.187 (2.644.300)

The Batman... 168.300 (677.193)

Kırmızı... 105.139 (105.139)

Adanış Kutsal Kavga... 42.056 (42.056)

İlk Seans NMSM... 20.710 (20.710)

* Parantez içindeki rakamlar, filmlerin pazartesi gününe kadar olan gişelerini gösteriyor. 'Kırmızı', 'Adanış Kutsal Kavga' ve 'İlk Seans NMSM', gösterime cuma günü girdi.)