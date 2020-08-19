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Bergüzar Korel gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla SMA hastası çocuklar için yardım istedi. Gözyaşları içinde bir video yayınlayan Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" dedi

Bergüzar Korel
HABERTURK.COM

SMA hastası çocuklara yardım eli uzatabilmek için sık sık duyuru yapan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Gözyaşları içinde çektiği videosunda yardım isteyen Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" ifadelerini kullandı.

37 yaşında ve iki çocuk annesi olan Bergüzar Korel, yayınladığı videoda şunları söyledi:

Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların, bu haline dayanamıyorum. Lütfen, sizden rica ediyorum; bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın.

Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum; bu çocukların sesini duyun. Henüz şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru, hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her tarafına borular bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve gerçekten bazen aldığım nefesten utanıyorum. Ben artık çok üzülüyorum. Bu kadar samimi bir şekilde bu videoyu çekme sebebim; o ailelerin bunu her gün yaşaması. Lütfen, size yalvarıyorum; SMA'lı bebeklerin sesini duyun.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde SMA hastası minik bebek Yusuf Ayaz'ın ölüm haberiyle yıkılan Bergüzar Korel, acı haber sonrasında Instagram hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

O kadar üzgün ve öfkeliyim ki... Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken, çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavrular ölüyor. Bas bas bağırıyoruz 'Zaman yok' diye. Aileler yavrularını yaşatmak için kendi imkanlarıyla kampanya yapıp, çırpınıyorlar. Bir yavrumuz daha melek oldu. Ne olur hepiniz bir çocuğun kampanyasını sahiplenip paylaşsanız, çağrıda bulunsanız? Ne kaybedersiniz? Bu yavruların hayatta kalması bizim elimizde.

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