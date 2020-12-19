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38 yaşındaki oyuncu Bergüzar Korel ve Hatice Şendil, SMA tip 1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali'nin gen tedavisini tamamlayan ilacının ücretini toparlayabilmek için Instagram'dan canlı yayıp bağış topladı.

Pelin Karahan, Kerem Bursin, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Merve Dizdar, Halit Ergenç, Miray Daner, Birce Akalay, Fahriye Evcen, Onur Büyüktopçu, Furkan Palalı, Boran Kuzum, Demet Özdemir, Alina Boz, Aslı Enver ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim harekete geçti.

Sıra sıra canlı yayına konuk olan ünlü isimler, hem bağış yaptı hem de hayranlarından destek bekledi. Ünlü isimlerin katıldığı canlı yayını çok sayıda kişi izledi.

SMA hastası çocuklara yardım eli uzatabilmek için sık sık duyuru yapan oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunmuştu.

Gözyaşları içinde çektiği videosunda yardım isteyen Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" ifadelerini kullanmıştı.