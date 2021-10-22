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Beril Anılanmert’in 'Seyir Defteri' İş Sanat'ta

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22. sezonuna seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” başlıklı sergisi ile merhaba diyor. Anılanmert’in Tunus, Makedonya ve Çanakkale’de yaptığı çalışmalar ve tanık olduğu kültürel yapıları ele aldığı sergi, 8 Ocak 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Beril Anılanmert’in 'Seyir Defteri' İş Sanat'ta

 
Kuruluşundan günümüze Türk plastik sanatlar tarihinin usta isimlerini ağırlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22. sezonuna seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” başlıklı sergisi ile merhaba diyor.

Farklı tekniklerdeki seramik formları ile tanınan Anılanmert’inAnılanmert’in “Seyir Defteri”ndende sanatçının önceki yıllarda açtığı pek çok sergiden örneklerin yanı sıra son zamanlarda ürettiği yeni eserleri de yer alıyor. Sergide seramik formlar, pentürpentür karakterindeki karolar, enstalasyonlar, kâğıt üzerine karışık malzeme ile yapılmış desenler ve resimler sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçılığının yanı sıra akademik bir kariyeri de olan Beril Anılanmert’inAnılanmert’in teorik bilgi birikiminin ve sanat alanındaki kesintisiz üretiminin yansıdığı sergide sanatçı, zaman zaman seramik malzemenin dışına taşmayı, giderek farklı disiplinlere yönelmeyi seçiyor. Sanatçı geniş bir bakış açısıyla oluşturduğu yapıtlarına düşünsel-eleştirel bir boyut da katıyor. Böylece sanatseverlerin karşısına dünya ölçeğinde toplumsal çözümlemelerin, felsefî yaklaşımların estetik sonuçları da çıkıyor.

Sanatçının yapıtları arasındaki sürekliliğin ve ilişkinin hissedildiği sergide, seramik sanatçılarının çok uzun bir zaman dilimini baştan sona, sondan başa durmaksızın kat ettiği görülüyor.

Geleneksellik ile günümüz teknoloji koşulları arasında sürekli gidiş-gelişler ortaya koyan bu sergi, bir yandan Anılanmert’inAnılanmert’in sanatında kat ettiği yola bir ışık tutarken, öte yandan onun hayata bakış açısının da ipuçlarını gösteriyor. Yaşamı farklı açılardan ele alarak kendine özgü kurguladığı görsel diliyle bireyin ve toplumun içinden geçtiği evreleri tuvalleri aracılığıyla yansıtan sanatçı, yapıtlarında insanı dünyanın güncel sorunlarıyla buluşturan özgür bir yaklaşım sergiliyor.

Anılanmert’inAnılanmert’in Tunus, Makedonya ve Çanakkale’de yaptığı çalışmalar ve tanık olduğu kültürel yapıları ele aldığı sergi, 8 Ocak 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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