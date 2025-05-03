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        Haberler Magazin Berk Atan'dan, kaza sonrası ilk paylaşım

        Berk Atan'dan, kaza sonrası ilk paylaşım

        Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir'de trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Berk Atan, kaza sonrası sosyal medya hesabından; "Çok şükür" paylaşımında bulunarak hayranlarını rahatlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 21:56 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:56
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        Kaza sonrası ilk paylaşım
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        Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan, kazada kaburgasında kırık tespit edilmesi üzerine yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

        Sağlık durumu merakla beklenen Berk Atan, hayranlarına güzel haberi sosyal medya hesabından bir otomobil öz çekimiyle duyurdu. Atan, paylaşımına kısa ve öz bir şekilde "Çok şükür" notunu ekledi.

        Fotoğraf: Instagram

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