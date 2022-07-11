"AYRILMADIK"

Daha sonra Atan ve Yağcıoğlu'nun ayrıldığı ileri sürülmüştü. İkilinin fotoğraflarını silmesi ve birbirini takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirmişti. Yağcıoğlu haklarında çıkan 'ayrılık' haberlerini reddederek, "Bir kez ani bir sinirle ayrıldık, onda da birkaç saat sonra barıştık." demişti.