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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi

Berk Atan sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile Dubai'ye gitti. Çölde objektif karşısında poz veren ikili, aşk tazeledi

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  • Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi - Magazin haberleri

    Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz yıl birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ancak daha sonra birlikteliklerine bir şans daha tanıyan ikili, yeniden bir araya gelmişti. 
  • Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi - Magazin haberleri

    Birliktelikleri süren Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, tatil yapmak için soluğu Dubai'de aldı. 
  • Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi - Magazin haberleri

    Çölde objektif karşısında poz veren Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. 
  • Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi - Magazin haberleri

    Selin Yağcıoğlu, sevgilisi Berk Atan'ın kendisini öperken çektiği bu kareyi de yayınladı. 
  • Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi - Magazin haberleri

    "BERABERLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK" DEMİŞTİ

    Öte yandan Selin Yağcıoğlu, ayrılık haberini 2022'nin mart ayında medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Yağcıoğlu, "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun" açıklamasını yapmıştı.
  • Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi - Magazin haberleri

    TEKTAŞINI TAKTI

    2021'in yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, "Evet" yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

    "AYRILDIK"

    Ancak Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.
  • Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi - Magazin haberleri

    DOĞUM GÜNÜNDE BARIŞMIŞLARDI

    Berk Atan, Selin Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritmişti. Çift, 2021'in eylül ayında Atan'ın 30'uncu yaş gününde bir araya gelmişti. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
  • Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi - Magazin haberleri

    "AYRILMADIK"

    Daha sonra Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu'nun ayrıldığı ileri sürülmüştü. İkilinin fotoğraflarını silmesi ve birbirini takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirmişti. Yağcıoğlu haklarında çıkan 'ayrılık' haberlerini reddederek, "Bir kez ani bir sinirle ayrıldık, onda da birkaç saat sonra barıştık." demişti.
  • Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi - Magazin haberleri

    EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

    Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanıştığı Gökhan Balarısı ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, çocukları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra boşandı. Yağcıoğlu'nun bu evliliğinden Su adında bir kızı var.
  • Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, Dubai'de aşk tazeledi - Magazin haberleri

    FB TV'DEKİ GÖREVİNİ BIRAKTI

    İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Yağcıoğlu, ilk olarak spor spikerliği ile tanınmıştı. FB TV’nin spikerliğini, attığı tweetler yüzünden bırakmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe taraftarları, Selin Yağcıoğlu'nun FB TV'de çalışmaya başlamadan önce Galatasaray lehine Twitter'da yazdığı tweet'leri bulup, yayınlamış, bunun üzerine Twitter'da, "FB TV'de Selin Yağcıoğlu'nu istemiyoruz." diye kampanya başlatılmıştı.

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