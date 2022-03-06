"BERABERLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"

Ancak Atan ve Yağcıoğlu, ilişkilerini sonlandırdı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Selin Yağcıoğlu, "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun." açıklamasını yaptı. Berk Atan ise henüz konuya ilişkin bir paylaşımda bulunmadı.