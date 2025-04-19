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        Haberler Magazin Berk Atan trafik kazası geçirdi - Magazin haberleri

        Berk Atan trafik kazası geçirdi

        Ünlü oyuncu Berk Atan, Sivrihisar'da sete giderken trafik kazası geçirdi. Omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşan Atan'ın hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 01:38 Güncelleme: 19.04.2025 - 01:38
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        Trafik kazası geçirdi
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        Berk Atan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dizi çekimlerine giderken bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Atan, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde oyuncunun omurga ve kaburgalarında kırıklar tespit edildi. Berk Atan'ın birkaç gün boyunca hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

        Fotoğraflar: Instagram

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