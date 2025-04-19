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        Haberler Magazin Berk Atan, trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu... - Magazin haberleri

        Berk Atan, trafik kazası geçirdi

        Ünlü oyuncu Berk Atan, dün gece Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Atan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:09
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        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
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        Ünlü oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi. Kaza; Eskişehir'in Mihalıcçık İlçesi'nin Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kaza sonucunda, araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

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        Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

        Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Berk Atan'ın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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        #Berk Atan
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