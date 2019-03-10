Biri YouTube'da ve Instagram'da organik müzik konseptiyle ürettiği videolarıyla büyük başarı yakalayan ve ciddi bir hayran kitlesi edinen, geçtiğimiz yaz Ziynet Sali ile yaptığı "Hadi Hoppalara" düetiyle 20 milyondan fazla izlenen Berk Coşkun, diğeri birbiri ardına yayımladığı "Kumpas", "Cehennem Ateşi" ve Şehinşah ile birlikte seslendirdiği "Kıskanç" şarkılarıyla kısa sürede rap dünyasının gözde isimlerinden biri olan Kubilay Karça... Bu ikili bir araya geldi ve ortaya "Daha Yeni Başladı" çıktı…

Wovie etiketiyle yayımlanan sözü ve müziği Berk Coşkun, Kubilay Karça, düzenlemesi Berk Coşkun imzalı bu eğlenceli şarkı hareketli geçen bir gecenin hikayesini anlatıyor.

GELECEĞİN DÜNYASINA GÖNDERME! İLK KEZ BİR KLİPTE ROBOT MAHKUM KULLANILDI!

Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen klipte ilk kez robot mahkum kullanıldı, değişen teknoloji ile ileride robotların da suç işleyebileceğine ve mahkum olabileceğine dikkat çekildi.

Beykoz Kundura Fabrikası'nda 10 kişilik sanat ekibi tarafından Amerikan hapishane ortamının oluşturulduğu bir platoda çekilen video klipte 30 kişilik cast ve dansçılar rol aldı.

Klipte her şey normal bir hapishane rutininde yaşanırken Berk ve Kubilay ikilisinin içeri girmesiyle hapishane kulübe dönüşerek eğlenceli bir hal alıyor.