Ateş, "Hiç misafirliğe gittiğin bir evde bornozu havlu olarak kullandın mı?" sorusuna verdiği cevapla ise güldürdü. Ünlü oyuncu, "Burada kullanmamış olan var mıdır ki? Herkes yapar bunu ama bunun da özel taktikleri var. Mesela direkt bornozu kullanmamalı, bornozun kol kısımlarının içine elinizi sokun orada kurulayın elinizi. Dışardan bakınca fark edilmiyor da." dedi.