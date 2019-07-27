Adını ilk defa sosyal medya uygulaması Vine'da çektiği videolar ile duyuran Berkcan Güven, aktif olarak en çok takipçisi olan Youtuberlar arasında yer alıyor. Son çıkardığı "Yeniden" şarkısı ve klibinde Aleyna Tilki'yi oynatması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasından yer alıyor. Peki Berkcan Güven kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

1996 yılında İstanbul’da doğan Berkcan Güven, 30 Mayıs sabahı dünyaya gözlerini açtı.

Babası Burhan Güven, hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapıyordu. Bizler babasını Veda filmindeki efsaneleşen rolüyle tanıdık. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yaptı.

İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube’a taşıdı. 1 Kasım 2014’te açılan kanala Eylül 2015‘ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyon abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. ‘YouTube Benim İşim‘, 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven’in en çok izlenen videosu oldu.



Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine’larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi’nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile doğrudan bağlantılı bir bilgi bölüm okuyor.