Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Berlin'de skandal görüntüler! Türk taraftarlar gözaltında - Futbol Haberleri

        Berlin'de skandal görüntüler! Türk taraftarlar gözaltında

        A Milli Takımımız'ın Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi Alman polisi büyük bir skandala imza attı. Milli Takım'ı desteklemek üzere maçın oynanacağı Berlin'de toplanan Türk taraftarlardan bazıları, Alman polisi tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:08 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Takımımız ile Hollanda arasında oynanacak maç öncesi ay-yıldızlı taraftarlar, Berlin'i kırmızı-beyaza boyarken, Alman polisi skandala imza attı.

        2

        Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ilk olarak Türk taraftarlara toplu yürümek yerine küçük gruplar halinde hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

        3

        Daha sonra ise güvenlik önlemlerini sertleştiren Alman polisi, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı. İşte o anlar...

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği