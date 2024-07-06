Berlin'de skandal görüntüler! Türk taraftarlar gözaltında
A Milli Takımımız'ın Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi Alman polisi büyük bir skandala imza attı. Milli Takım'ı desteklemek üzere maçın oynanacağı Berlin'de toplanan Türk taraftarlardan bazıları, Alman polisi tarafından gözaltına alındı.
EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Takımımız ile Hollanda arasında oynanacak maç öncesi ay-yıldızlı taraftarlar, Berlin'i kırmızı-beyaza boyarken, Alman polisi skandala imza attı.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ilk olarak Türk taraftarlara toplu yürümek yerine küçük gruplar halinde hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
Daha sonra ise güvenlik önlemlerini sertleştiren Alman polisi, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı. İşte o anlar...