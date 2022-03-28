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Berna Keskin gelinlik defilesinde podyuma çıktı

Oyuncu Berna Keskin, kadınlar yararına düzenlenen gelinlik defilesinde podyumda boy gösterdi. Keskin, "Mesleğimi çok seviyorum ama podyumda olmak da ayrı keyifliydi. Kadınlar yararına düzenlenen her projede yer almaya hazırım" dedi

Berna Keskin gelinlik defilesinde podyuma çıktı
Gelinlik defilesinde podyuma çıktı
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz gün Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Çırağan Musiki Derneği'nin birlikte düzenlediği 'Başarılı Kadınlar Onur Ödülü Töreni'nde ayrıca bir de gelinlik defilesi gerçekleştirildi.

'Acil Aşk Aranıyor', 'Kiraz Mevsimi' ve 'Kardeş Payı' adlı dizilerde yer aldıktan sonra 'Elif' adlı dizide 'Hümeyra' karakterini canlandıran Berna Keskin, podyumda gelinlikle yürüdü.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel projelerde modellik de yapan Keskin, "Mesleğimi çok seviyorum ama podyumda olmak da ayrı keyifliydi. Kadınlar yararına düzenlenen her projede yer almaya hazırım." diye konuştu.

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