Bernie Sanders Pera Müzesi'nde!



Dünya bir haftadır Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde çekilen fotoğrafını konuşuyor. Sanders'ın tören sırasında el örgüsü eldivenleri ve montuyla bir sandalyede bacak bacak üstüne otururken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada fenomen oldu. Sandalyede oturan Bernie Sanders, dünyayı gezdi. Çin Seddi'nden Sahra Çölü'ne gitmediği yer kalmadı. Gazeteler eldivenlerin satın alınabileceği yerleri yazdı, evde örmek için tarif verdi...

Van Gogh'dan Da Vinci'ye birçok ünlü sanatçının resimlerinde baş köşeye kurulan Bernie şimdi de Pera Müzesi'ndeki eserlere konuk oldu.

Pera Müzesi Twitter hesabından Sanders'ın Osmanlı dönemi resimlerine konuk olduğunu duyurduğu esprili bir paylaşım yaptı.

Bernie Sanders'ın bir kahvehanede başköşede otururken ve tahtırevanla taşınırken göründüğü resimlerin altına "Bernie Sanders Suna ve İnan Kıraç koleksiyonlarına girmiş" yazıldı.