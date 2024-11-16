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        Beşiktaş Belediyesi'nden kadınlara "Lohusa Destek Paketi"

        İstanbul'un Beşiktaş Belediyesi, doğum yapacak ihtiyaç sahibi kadınlara destek olmak amacıyla "Lohusa Paketi" hizmetini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Lohusa Paketi ile kadınların doğum sonrası en hassas dönemlerinde yanlarında olmayı, bu süreci huzur ve sağlıkla atlatmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:06
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        Beşiktaş'ta kadınlara "Lohusa Paketi" desteği
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        Beşiktaş Belediyesi, doğum yapacak ihtiyaç sahibi kadınlara destek olmak amacıyla "Lohusa Paketi" hizmetini hayata geçiriyor.

        "Lohusa Destek Paketi" hizmeti, doğum yapacak kadınların ihtiyaç duyabileceği pek çok malzemeyi içeriyor. Ayrıca, doğumdan 15 gün önce ve 15 gün sonra olmak üzere iki kez yapılacak doğal içerikli ev temizliğiyle annelerin evleri hijyenik ve güvenli hale getirilecek.

        Bu süreçte, lohusa annelere 20 gün boyunca günde iki öğün sağlıklı ve lezzetli yemekler ulaştırılacak. Ayrıca, annelere ve ailelerine yönelik grup terapileri, atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlenerek yalnız olmadıklarını hissetmeleri sağlanacak.

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        Beşiktaş'ta yaşayan anne adaylarının, Beşiktaş Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden bu hizmet için başvuruda bulunmaları gerekiyor.

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yaptığı açıklamada proje ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Değerli Komşularım, Beşiktaş Belediyesi olarak, kadınların annelik yolculuklarına destek olmak amacıyla Lohusa Destek Paketi projemizi hayata geçiriyoruz. Bu paketle, kadınların doğum sonrası en hassas döneminde yanlarında olmayı, bu süreci huzur ve sağlıkla atlatmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz.

        Uzman doktorlarımızın önerileriyle hazırlanan Lohusa Destek Paketimiz, annelik sürecinde ihtiyaç duyulabilecek her detayı içeriyor. Doğumdan 15 gün önce ve 15 gün sonra toplam iki kez sağlanacak doğal içerikli ev temizliği hizmetimizle annelerin evlerini hijyenik ve güvenli hale getiriyoruz. Ayrıca, Aşevi ekibimiz lohusa annelerimize 20 gün boyunca günde iki öğün sağlıklı ve lezzetli yemekler de ulaştıracak. Bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmek için, annelere ve ailelerine yönelik grup terapileri, atölye çalışmaları ve eğitimler de düzenleyeceğiz.

        Beşiktaş'ta yaşayan anne adaylarımız Çözüm Merkezimiz üzerinden bu hizmetimiz için başvurularını yapabilir. Beşiktaş Belediyesi olarak, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Kadınların, ailelerimizin ve toplumumuzun gücünü birlikte büyüteceğiz. Bu özel dönemde, Lohusa Destek Paketi ile Beşiktaş'ta annelere destek olmaktan mutluluk duyuyoruz."

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