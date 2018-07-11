Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

13 | 13

İNGİLİZLERDEN YAKIN TAKİP

Hırvat milli takımı ile İngiltere'ye karşı yarı final maçına çıkacak olan 29 yaşındaki savunmacıyla Liverpool'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. İngiliz basınında yer alana haberlerde teknik direktör Jurgen Klopp'un özellikle istediği Vida için kırmızı beyazlı ekibin 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı ancak siyah beyazlıların bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Vida'nın Liverpool'un yanısıra Everton, Fulham ve West Ham'ın da yakın takibinde olduğu bildirildi.