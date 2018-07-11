Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

RİCARDO QUARESMA'DAN ÇILGIN TEKLİFE CEVAP!
Çin ve Katar ekiplerinin talip olduğu Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'ya teklif üstüne teklif yağıyor... Ancak Quaresma, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim derdim artık para değil'' dedi. Çin ve Katar ekiplerinin talip olduğu 34 yaşındaki futbolcu için son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal Riyad devreye girdi.
Arabistan temsilcisi, yıldız futbolcu için Kartal'a 9 milyon Euro (49 milyon TL), Quaresma'ya da yıllık 7 milyon Euro (38 milyon TL) teklif etti. Ancak tecrübeli futbolcunun, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim derdim artık para değil. Ancak yine de karar yönetimin. Gitmem gerekiyorsa, burada istenmiyorsam oturur konuşuruz" sözleri ile teklifi geri çevirdiği öğrenildi (Sporx)
ADRE AYEW'DE SON DAKİKA
Gana basını, Beşiktaş'ın Swansea City'de forma giyen sol kanat oyuncusu Andre Ayew'in transferini bitirdiğini ve oyuncunun çok kısa bir süre içinde İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Football Ghana adlı internet sitesi ise oyuncuyla ilgili paylaştığı son haberde Ayew için devreye Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de girdiğini yazdı.
Haberde Beşiktaş'ın Ayew'i kiralık olarak renklerine bağlama konusunda en avantajlı kulüp olduğu belirtilse de Cim Bom ve Fener'in de yıldız futbolcuyu alabilmek için Swansea ile dirsek temasına geçtiği belirtildi. Swansea'nin küme düşmesi nedeniyle 28 yaşındaki Ganalı yıldızın bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)
10 NUMARAYA SÜRPRİZ İSİM
Anderson Talisca’nın ayrılığı sonrasında 10 numara bölgesine mutlaka bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran Bernard’la pazarlıklarına devam eden Kara Kartal, diğer yandan da menacerlerle sık sık görüşme halinde. Siyah-Beyazlılar’a son olarak Porto forması giyen Sergio Olivera önerildi. Portekizli futbolcunun, kiralık olarak Türkiye’ye gelebileceği belirtildi.
Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş ile fikir alışverişinde bulundu. Güneş’in, hem kanatlarda hem de 10 numara bölgesinde forma giyebilen Olivera’ya sıcak baktığı öğrenildi. Kartal’ın, Bernard’dan olumsuz yanıt gelmesi durumunda, 26 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlere başlayacağı belirtildi. (Fanatik)
EMRE AKBABA ÇIKMAZA GİRDİ!
Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara arayışlarına giren Beşiktaş, Emra Akbaba için Alanyaspor'a takas teklifinde bulunurken Alanya'dan olumsuz yanıt aldı. Kadroda oluşan 10 numara açığını kapatmak adına Aytemiz Alanyaspor’un 10 numarası Emre Akbaba için pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın çabaları sonuç vermedi.
Siyah-Beyazlılar, son olarak 25 yaşındaki futbolcu için takas teklifinde bulunurken, yine olumsuz yanıt aldı. Milli futbolcu için ilk olarak 7 milyon Euro (38 milyon TL) talep eden Turuncu-Yeşilliler ise görüşmeler sonucunda 5 milyon Euro’ya (27 milyon TL) kadar indi. Ancak Siyah-Beyazlı yönetimin, bu rakamlara çıkmadığı öğrenildi. (Fanatik)
BEŞİKTAŞ'TA ROTA MARTİN CACERES
Yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Siyah-Beyazlılar, uzun zamandır sağ bek transferi için yoğun mesai harcıyor... Bu doğrultuda Fransız ekibi Lyon’un formasını giyen Rafael’i kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdüren Kara Kartal, Brezilyalı futbolcunun transferinde ilerleme kaydedilemesi sonrasında rotayı sürpriz bir isme çevirdi. Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Uruguay Milli Takımı formasıyla gösterdiği iyi performansla dikkat çeken Martin Caceres’i gündemine alan Beşiktaş, vakit kaybetmeden tecrübeli oyuncu için nabız yoklamaya başladı.
Uruguaylı oyuncu için maliyet araştırması yapan Beşiktaş, bu hafta içerisinde İtalyan devi Lazio ile masaya oturacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in savunma hattının her bölgesinde forma giyebilen 31 yaşındaki futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Caceres’in de Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, Siyah-Beyazlı yöneticilerin, yıldız oyuncuyla ilk teması kurduğu kaydedildi.
Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, Ocak 2017’de kulüpsüz olan Caceres’i kadrosuna katmak için Türkiye’ye getirmiş ancak maddi yönden anlaşma sağlanamadığı için transfer gerçekleşmemişti. Uruguaylı yıldız daha sonra İngiliz ekibi Southampton’ın yolunu tutmuştu. Geçen sezon başında ise Hellas Verona’ya transfer olan başarılı futbolcu, iyi performansı sonrasında 600 bin Euro (3.3 milyon TL) karşılığında devre arasında İtalyan devi Lazio’ya gitmişti. (Fanatik)
VİDA İÇİN 18 MİLYON EURO
Dünya Kupası'ndaki performansıyla Avrupa transfer piyasasının gözdeleri arasına giren Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklif yağıyor.
İNGİLİZLERDEN YAKIN TAKİP
Hırvat milli takımı ile İngiltere'ye karşı yarı final maçına çıkacak olan 29 yaşındaki savunmacıyla Liverpool'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. İngiliz basınında yer alana haberlerde teknik direktör Jurgen Klopp'un özellikle istediği Vida için kırmızı beyazlı ekibin 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı ancak siyah beyazlıların bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.
Vida'nın Liverpool'un yanısıra Everton, Fulham ve West Ham'ın da yakın takibinde olduğu bildirildi.
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