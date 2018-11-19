Bestemsu Özdemir kalbini Nail Gönenli'ye kaptırdı

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in yakın zamanda adı Çağatay Ulusoy ve Engin Akyürek'le anılmıştı. Özdemir kalbini avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı. Çiçeği burnunda çift önceki akşam Bebek'te bir mekanda ilk kez görüntülendi