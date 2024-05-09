Önce yayaya ardından beton direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de önce yol kenarında yürüyen yayaya ardından beton elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada metrelerce havaya savrulup düşen yaya hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 karayolu geçişi Yalova istikametinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarında yürüyen yayaya ardından da beton elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü.
Yaya metrelerce havaya savrulup düşerken otomobilin bölünen arka kısmı da iş yerine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın çarptığı yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü S.T. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden yayanın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Öte yandan, kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntüde, yayanın otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulup yere çakıldığı, otomobilin ise beton direğe çarpıp ikiye bölündüğü görülüyor.