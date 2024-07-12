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        Beton mikseri faciası

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.07.2024 - 17:14 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:15
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        Antalya Gazipaşa'da beton mikseri faciaya neden oldu.

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        Ali Yalçın idaresindeki beton mikseri, Beyobası Mahallesi D-400 kara yolunda Ercan Sönmez idaresindeki motosikletle çarpıştı.

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        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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        Beton mikseri sürücüsü Yalçın ise gözaltına alındı.

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        Sağlık ekipleri 41 yaşındaki Ercan Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Beton mikseri sürücüsü Ali Yalçın ise gözaltına alındı.

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        #Antalya
        #beton mikseri
        #trafik kazası
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