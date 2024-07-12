Beton mikseri faciası
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya Gazipaşa'da beton mikseri faciaya neden oldu.
Ali Yalçın idaresindeki beton mikseri, Beyobası Mahallesi D-400 kara yolunda Ercan Sönmez idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Beton mikseri sürücüsü Yalçın ise gözaltına alındı.
Sağlık ekipleri 41 yaşındaki Ercan Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Beton mikseri sürücüsü Ali Yalçın ise gözaltına alındı.