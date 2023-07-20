Betül Demir Bodrum'da tatil yapıyor
Şarkıcı Betül Demir, sezonun yorgunluğunu Bodrum Gündoğan'da atıyor
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yeni şarkısı 'Geceye Tiryaki'yi müzikseverlerin beğenisine sunan şarkıcı Betül Demir, konser ve stüdyo çalışmalarına bir ara vererek soluğu tatilde aldı.
Sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum Gündoğan'ı tercih eden Demir, bunaltıcı sıcaklardan kaçarak, Ege'nin mavi sularında dinlendi.
42 yaşındaki şarkıcı, denize girdiği yerde tanıştığı minik hayranı ile uzun ve eğlenceli bir sohbete daldı.