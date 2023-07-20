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        Haberler Magazin Betül Demir, Bodrum'da tatil yapıyor - Magazin haberleri

        Betül Demir Bodrum'da tatil yapıyor

        Şarkıcı Betül Demir, sezonun yorgunluğunu Bodrum Gündoğan'da atıyor

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 10:30
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yeni şarkısı 'Geceye Tiryaki'yi müzikseverlerin beğenisine sunan şarkıcı Betül Demir, konser ve stüdyo çalışmalarına bir ara vererek soluğu tatilde aldı.

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        Sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum Gündoğan'ı tercih eden Demir, bunaltıcı sıcaklardan kaçarak, Ege'nin mavi sularında dinlendi.

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        42 yaşındaki şarkıcı, denize girdiği yerde tanıştığı minik hayranı ile uzun ve eğlenceli bir sohbete daldı.

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        Betül Demir, deniz sonrası şezlonguna geçerek güneşlendi.

        #betül demir
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