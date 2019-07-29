İHA'nın haberine göre; Konya’nın Beyşehir ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 15. gerçekleştirilen Uluslararası Göl Festivali kapsamında pop müziği şarkıcısı Betül Demir konser verdi. Beyşehir Gölü kıyısındaki festival meydanında hayranlarıyla buluşan pop müziği şarkıcısı Betül Demir, alanda seslendirdiği şarkılarıyla Beyşehirliler’i adeta coşturdu.

"BURAYA KLİP ÇEKMEYE GELECEĞİM"

Betül Demir, şarkılarını okurken sahnedeki ekrana yansıtılan son klibini de alanı dolduran hayranlarıyla birlikte izledi. Bu klibi çekmek için dünyanın diğer ucuna gittiklerini belirten Betül Demir, “Beyşehir’i görseydim burada çekerdim kesinlikle ama buraya bir klip çekmeye kesinlikle geleceğim” dedi.

Afrika Akrobasi Grubu’nun gösterisinin ardından sahneye çıkan ve yaklaşık iki saat sahnede kalan Betül Demir’e Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından konserinin sonunda Beyşehir’in simgesi olan tarihi Taşköprü’yü de yansıtan kendi fotoğrafının yer aldığı özel bir tablo ile plaket takdim etti.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır konser sonrası birlik ve beraberlikten bahsederek, “Bizler bir bütünüz, bütün oldukça Allah’ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Demiş ki Yüce Atatürk; ‘Toroslar’da bir yörük çadırında duman tütüyorsa korkmayın, bu Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır'. Sanatçımıza benim şehrimin insanıyla konser programı vesilesiyle kurduğu bu güzel köprü ve diyalogdan dolayı da teşekkür ediyorum, çok keyifli oldum. Gecemiz güzel, festivalimiz geleneksel olsun diyorum. Sanatçımızı burada görmekten onur duyduğumu belirterek izin verirse Beyşehir’in bir fahri hemşehrisi ilan etmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Bayındır kardeş şehir Akçaabat ve Norveç'in Drammen şehri ile yeni dönemde de birlikte köprüler kurmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Akçaabat Belediye Başkan Vekili Serkan Özdemir de Beyşehir’e Akçaabat ilçe halkının selamını getirdiğini belirterek bu kardeşliklerinin bundan sonra da daima devam etmesini temenni etti.