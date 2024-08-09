Betül Demir'den Ajda Pekkan yorumu: Ben olsam kafalarını kırardım

"KIYAFETLERİ MODİFİYE ETTİRİYORUZ"

Maddi olarak harcamalarına dikkat ettiğini söyleyen Betül Demir; "Ben artık pahalılıktan kaynaklı kemerleri sıktım. Çünkü bazı kıyafetler bazı şeyler çok pahalı. Kıyafetleri modifiye ettiriyoruz. Bazen değiştirterek, tekrardan düzenleyip öyle giyiyorum. Tasarımcı arkadaşlarımızın tasarımları oluyor bazen onları giyip, geri veriyorum. Bence paylaşmak çok güzel, ben de onlarla paylaşabiliyorum bazen. Öyle geçiriyoruz sahnelerimizdeki kıyafetleri" diye konuştu.