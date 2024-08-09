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        Haberler Magazin Betül Demir'den Ajda Pekkan yorumu: Ben olsam kafalarını kırardım - Magazin haberleri

        Betül Demir'den Ajda Pekkan yorumu: Ben olsam kafalarını kırardım

        Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan, Harbiye konseri sırasında protokoldeki seyircinin erken çıktığını görünce sinirlenmişti. Konuyla ilgili konuşan Betül Demir, ünlü şarkıcının kızmakta haklı olduğunu ifade ederek; "Millet olarak bizler konser adabını bilmiyoruz. Ben olsam kafalarını kırardım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:55
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Betül Demir, Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, saçındaki değişiklikle ilgili konuştu; "Saçlarımda bir değişiklik var. Ama bunun sebebi hep aynı şeylerden olmasını istemediğim için. Yani bir klip çekiyorduk, klibin ortasında saçlarımı kestirmeye karar verdim. Anında kuaföre söyledik, çekim esnasında saçlar kesildi."

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        "KIYAFETLERİ MODİFİYE ETTİRİYORUZ"

        Maddi olarak harcamalarına dikkat ettiğini söyleyen Betül Demir; "Ben artık pahalılıktan kaynaklı kemerleri sıktım. Çünkü bazı kıyafetler bazı şeyler çok pahalı. Kıyafetleri modifiye ettiriyoruz. Bazen değiştirterek, tekrardan düzenleyip öyle giyiyorum. Tasarımcı arkadaşlarımızın tasarımları oluyor bazen onları giyip, geri veriyorum. Bence paylaşmak çok güzel, ben de onlarla paylaşabiliyorum bazen. Öyle geçiriyoruz sahnelerimizdeki kıyafetleri" diye konuştu.

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        "BEN OLSAM KAFALARINI KIRARDIM"

        Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan'ın Harbiye sahnesinde, kendisini dinlemeye gelen protokol seyircileri erken çıkınca ünlü şarkıcı bir hayli kızmıştı. Konuyla ilgili konuşan Betül Demir; "Kesinlikle Ajda Hanım haklı. Çünkü en başta Ajda Pekkan seyretmeye gidiyorsunuz. Hâlâ Ajda Pekkan'ı seyredebilmek bizim şansımız. Millet olarak bizler konser adabını bilmiyoruz bence. Ajda Pekkan'lar bu dünyaya çok az gelir. Ben olsam kafalarını kırardım" diyerek güldü.

        #betül demir
        #Ajda Pekkan
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