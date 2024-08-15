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        Haberler Magazin Betül Demir: İstanbul'un tadını çıkarmadığım için kendime kızgınım

        Betül Demir: İstanbul'un tadını çıkarmadığım için kendime kızgınım

        Şarkıcı Betül Demir, Boğaz'ın serin sularına kendini bıraktığı anları sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:22
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        Aleyna Tilki, Serel Yereli ve Şebnem Dönmez'den sonra şimdi de Betül Demir,kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

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        Ünlü şarkıcı, bir arkadaşıyla birlikte Boğaz'da serin suyunun tadını çıkardı.

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        Şarkıcının arkadaşı Melike Akin Tozlu, Demir ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından; "Canım bülbülüm Betül Demir'imle sabah boğazda yüzme keyfimiz" notunu düşterek paylaştı.

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        Betül Demir', yapılan o paylaşımda; "İstanbullu olup bunca yıl İstanbul'un tadını çıkarmadığım için kendime acayip kızgınım" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #betül demir
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