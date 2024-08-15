Betül Demir: İstanbul'un tadını çıkarmadığım için kendime kızgınım
Şarkıcı Betül Demir, Boğaz'ın serin sularına kendini bıraktığı anları sosyal medyada paylaştı
Aleyna Tilki, Serel Yereli ve Şebnem Dönmez'den sonra şimdi de Betül Demir,kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.
Ünlü şarkıcı, bir arkadaşıyla birlikte Boğaz'da serin suyunun tadını çıkardı.
Şarkıcının arkadaşı Melike Akin Tozlu, Demir ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından; "Canım bülbülüm Betül Demir'imle sabah boğazda yüzme keyfimiz" notunu düşterek paylaştı.
Betül Demir', yapılan o paylaşımda; "İstanbullu olup bunca yıl İstanbul'un tadını çıkarmadığım için kendime acayip kızgınım" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram