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Beyaz Peynir Bozulur Mu?

Kalsiyum ve protein kaynağı olan beyaz peynir, sabah kahvaltılarına eşlik eden önemli bir besin kaynağı. Peynir denildiğinde akla ilk olarak kahvaltılar gelse de börek ve meze yapımında da sıklıkla kullanılır. Ancak beyaz peynirin sağlıklı tüketilmesi, uygun koşullarda saklanmasına bağlıdır. Bu nedenle beyaz peynirin dolapta muhafaza edilmesi oldukça önemlidir. Beyaz peynir dolapta kaç gün dayanır? Beyaz peynir kaç günde bozulur? İşte beyaz peynir nasıl saklanmalı? sorusunun cevabı…

Beyaz Peynir Kaç Gün Dayanır?

Marketten ya da peynirciden peynir alırken, bazen birden fazla kalıp tercih ediliyor. Bu gibi durumlarda bir kalıp haricinde diğer kalıpların preslenmesini satıcınızdan isteyebilirsiniz. Preslenme işleminden dolayı diğer peynir kalıpları hiçbir şekilde hava almadığı için uzun süre buzdolabında saklanabilir olacaktır.

Beyaz peynir, uzun vadede açık ve korunaksız bir şekilde besin değerlerini koruyamaz. Kapaklı bir kaba peyniri yerleştirerek soğuk ve ışık almayan ortamda muhafaza edilmelidir. Bunun için buzdolabının +4 derecelik bölümünde peyniri saklayabilirsiniz.

“ Beyaz peynir bozulur mu ?” sorusu tüketim durumuna göre farklı şekillerde cevaplanabilir. Günlük peynir tüketmek istediğinizde yiyeceğiniz kadar peyniri kalıbından ayırmalı, diğer kalan peynirleri ise tekrar kabına koyarak buzdolabına kaldırmalısınız. Peynirin hava almadığından mutlaka emin olun.

?” sorusu tüketim durumuna göre farklı şekillerde cevaplanabilir. Günlük peynir tüketmek istediğinizde yiyeceğiniz kadar peyniri kalıbından ayırmalı, diğer kalan peynirleri ise tekrar kabına koyarak buzdolabına kaldırmalısınız. Peynirin hava almadığından mutlaka emin olun. Beyaz peynir; seramik, cam ya da metal bir kapta saklanmalıdır. Eğer ambalajlı bir beyaz peynir aldıysanız orijinal kutusunda muhafaza edebilirsiniz ancak ambalajının tekrar iyi bir şekilde kapatılması gereklidir. Paketli beyaz peynirler kendi kutusunda yer alan salamura suyunda besin değerini son kullanma tarihine kadar koruyabilir. Ayrıca bu süreçte olgunlaşma süresi de sorunsuz bir şekilde devam eder.

Beyaz peynir, derin dondurucuya yerleştirilebilir ancak çözüldüğünde parça parça dağılabilir. Bu nedenle eğer mümkünse derin dondurucuya yerleştirmeyin ve tüketeceğiniz kadar beyaz peynir satın alın.

Sadece yiyeceğiniz kadar peyniri dilimlere ayırın. Beyaz peynirin diğer kalan kısmını bir bütün olarak bırakmaya özen gösterin. Bu sayede dış ortamdan daha az etkilenmesi ve bozulma riskini minimuma indirmek daha kolay olacaktır.

“ Beyaz peynir kaç gün dayanır ?” diye merak edenlerin bilmesi gereken bir diğer konu ise peynirciden alınan ve plastik bir kaba koyulan peynirin muhafaza koşullarıdır. Eve geldiğinizde peynirciden aldığınız peyniri plastik kabından mutlaka çıkarın. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi seramik, cam ya da metal bir kaba yerleştirin. Daha uzun ömürlü bir peynir için iki yemek kaşığı tuzu, soğuk bir suda çözün. Ardından peyniri yerleştirdiğiniz kabın içine dökerek, peynirin tamamını kaplamasını sağlayın. Bu sayede beyaz peynirin ömrünü uzatmış olacaksınız.

?” diye merak edenlerin bilmesi gereken bir diğer konu ise peynirciden alınan ve plastik bir kaba koyulan peynirin muhafaza koşullarıdır. Eve geldiğinizde peynirciden aldığınız peyniri plastik kabından mutlaka çıkarın. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi seramik, cam ya da metal bir kaba yerleştirin. Daha uzun ömürlü bir peynir için iki yemek kaşığı tuzu, soğuk bir suda çözün. Ardından peyniri yerleştirdiğiniz kabın içine dökerek, peynirin tamamını kaplamasını sağlayın. Bu sayede beyaz peynirin ömrünü uzatmış olacaksınız. Beyaz peynir dolapta kaç gün dayanır? Tüm bu saklama koşullarını gerçekleştirdiniz ancak birkaç gün sonra peynirin renginde değişiklik olduğunu fark ettiyseniz buzdolabınızın soğutma ayarında bir problem olabilir. Peynirde oluşan kötü koku, doku bozulması gibi durumlarda peynir tüketimini durdurun.

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