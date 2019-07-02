ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü.

Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.

New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti. Ancak daha sonra Pence'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Pence'in uçağının Washington'dan hiç ayrılmadığı ifade edildi.

PUTIN DE TÜM PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasından kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gün içerisindeki bütün programlarını iptal ederek Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme planlamıştı.

Rus basını görüşmenin 14 denizcinin öldüğü denizaltı yangını ile ilgili olduğunu belirtirken, görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin'den resmi bir açıklama yapılmadı.

NÜKLEER SIZINTI İDDİALARI

Rus basınından RBC, denizaltının nükleer motorlu olduğu iddiasını ortaya atmıştı ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yayılan nükleer sızıntı iddialarının ardından, Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmediği, Rus meslektaşlarının olayın bir gaz patlaması olduğu yönünde bilgi verdikleri ifade edildi.