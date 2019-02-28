Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in Erdoğan'la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da hazır bulunduğunu kaydedildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington'un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca, bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.

BERAT ALBAYRAK DA GÖRÜŞMEDE BULUNDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları istişare ettiklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldığını belirtti.

Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün ardından Jared Kushner ile baş başa yaptıkları toplantıda ise ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştüklerini ifade etti.

KUSHNER, VELİAHT PRENS SELMAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştüğü bildirildi.

Toplantıda daha önceki görüşmelerde ele alınan konuların tekrar gündeme getirildiği belirtilen açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan ilişkilerinin ve aynı zamanda Filistin - İsrail sorununun konuşulduğu kaydedildi.

Görüşmede aynı zamanda, bölgesel şartların "daha iyi" bir duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.