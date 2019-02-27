ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Ankara'ya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara’ya geldi. ABD yetkilileri güvenlik önemleri altından Kushner’ı, Esenboğa Havaalanı Kargo bölümünden çıkardı. Kushner, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'un Türkiye ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüşme Sayın Trump'ın da bana ifade ettiği şekliyle ekonomi ve bölge sorunları. ÇAD Cumhurbaşkanı gelecek, kanaat önderleri ile bir toplantı var, belki bir ara ben de kabul ederim. Bir görüşme yapma durumumuz olabilir" açıklamasında bulunmuştu.