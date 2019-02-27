Trump'ın damadı bugün Ankara'da

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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ortadoğu barış planı üzerinde çalışan ekibi, planın ekonomik etkileri üzerine odaklı çalışmalarına başladı. Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner ile Bölge Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi. Kendilerine aynı zamanda İran politikasından sorumlu Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Brian Hook da eşlik etti.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre görüşmede yönetimin, İsrail-Filistin barış anlaşması sağlama ve Ortadoğu’daki gerçekleri iyileştirebilecek kapsamlı ekonomik önlemler alma çabalarından bahsedildiği bildirildi. Görüşmenin ardından Kushner, Greenblatt ve Hook Umman’a giderek burada da ülkenin lideri Sultan Kabos ile görüştüler. Kendisiyle yapılan görüşmede de Prens Muhammed ile yapılan görüşmedeki meseleler ele alındı.
Bugün ise Kushner Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara’da olacak. Fakat bu görüşmenin Muhammed bin Zayed ya da Sultan Kabos ile yapılan görüşme kadar rahat geçmeyeceği, Erdoğan’ın ziyaretçilerini terleteceğini öngörmek yanlış olmaz. Zira Ortadoğu’da barış konusunda Türkiye Arap dostlarından daha net ve keskin bir duruşa sahip. Kudüs’ün başkent ilan edilmesi konusunda da bu tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu.
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