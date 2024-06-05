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        Haberler Gündem Güvenlik Beykoz'da su samuru restorana girdi

        Beykoz'da su samuru restorana girdi

        İstanbul Beykoz'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sahilde bulunan bir restorana su samuru girdi. Cep telefonuyla kaydedilen su samurunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:29
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        İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü
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        İstanbul kıyılarında ender rastlanan su samuru Beykoz'daki bir restoranın bahçesine girdi.

        Su samuru restorandaki ağaçlık alanda toprağın üzerine uzanıp bir süre yattı.

        O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Su samurunun restoranda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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        #su samuru
        #İstanbul Beykoz
        #Son dakika haberler
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