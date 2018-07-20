Beykoz'daki özel ormana 553 villa



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyük kısmı Merter ailesine ait Beykoz'daki özel ormana 553 villanın yapımına olanak sağlayacak imar planı değişikliğini tescil etti. Yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik alanın, 554 bin 844 metrekarelik kısmı KİPTAŞ'a ait. Bakanlığın tescil onayının ardından yapılacak villa projesi İstanbul Valiliği'ne sunularak ÇED süreci başlatıldı. Merter'e ait özel orman arazisine 427, KİPTAŞ'a ait araziye ise 126 villa yapılacak.



Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Beykoz sırtlarında ve boğazı gören özel orman alanının, büyükçe bir kısmına 553 villanın yapımına olanak tanıyan "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" sınırlarını yeniden belirleyen plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescil edilerek yayımlandı. Alanın 1 milyon 914 bin 377 metrekaresi Merter ailesinin 3'üncü kuşak temsilcilerine, 554 bin 844 metrekaresi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi KİPTAŞ'a ait. İstanbul'un tekstil semti olarak da bilinen Merter semtine adını veren Merter ailesinin 3'üncü kuşak temsilcisi Mehmet Berke Merter, annesi Karen İngrid Merter ve ağabeyi Nesip Mustafa Merter'e ait özel orman arazisine 427, KİPTAŞ'a ait araziye ise 126 villa yapılacak.



"EKONOMİYE KATKI"

Projenin tanıtım dosyasında söz konusu arazinin seçilme nedeni şöyle vurgulandı: "Proje kapsamındaki konut, ticaret ve sosyal tesislerin yapılması, istihdamın artışına, ekonomiye katkı sağlamasına ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olacak ve bölgenin kalkınmasını sağlayacaktır. Konumu ve yeşil doğanın korunumunu sağlayacak olması sebebiyle, bu özel orman arazileri, proje sahası olarak seçilmiştir."

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